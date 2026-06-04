«Наши друзья»: Путин объяснил, зачем Россия подарила Казахстану тигров

По словам президента, эти хищники когда-то обитали в их местности.
Фото, видео: Известия; 5-tv.ru
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Путин: Россия передала Казахстану тигров, чтобы помочь восстановить фауну
Россия передала Казахстану четырех амурских тигров, чтобы помочь восстановить экологию, флору и фауну соседней страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«И если мы можем чем-то помочь нашим друзьям, в данном случае друзьям в Казахстане, мы, конечно, будем это делать», — отметил глава государства.
По словам президента, амурские тигры — самые крупные в мире, и именно такие хищники когда-то обитали на казахстанских землях.
Владимир Путин напомнил, что вопросы экологии объединяют многие страны. Например, Таджикистан ранее передал России снежных барсов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.
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