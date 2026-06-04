«Одно другого не исключает»: Путин о контроле территории Донбасса

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 48 0

Президент отвечал на вопрос американского журналиста.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: контроль территории Донбасса не исключает заключения сделки

Контроль территории Донбасса не исключает того, что Россия может заключить сделку. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель американского агенства Associated Press Джеймс Джордан спросил, хочет ли Россия контрлировать весь донбасский регион, или же планирует заключить сделку.

«Одного другого не исключает — контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии?» — ответил Путин.

Журналист привел слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что «вторжения стали настоящей катастрофой».

«Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны нас конечно интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлени. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом. Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск», — добавил президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:35
Путин: Россия чувствует себя уверенно в сфере экономики
21:33
Усы, кадык и минус 100 тысяч: чем обернулся визит Перминовой к врачу
21:23
«Давно в терапии»: актриса Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя
21:10
«Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО
21:08
Путин: по Украине пока не было боевого применения «Орешника»
21:08
Летом Москва превратится в огромный музей под открытым небом

Сейчас читают

Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств — трансляция
«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Вылитый Артем: подписчики Лерчек усомнились в том, кто отец ее младшего сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео