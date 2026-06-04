Путин: не у всех есть такое мужество, как у Герхарта Шредера

У экс-канцлера ФРГ Герхарта Шредера есть мужество отстаивать свою позицию — сейчас в Европе не много политиков с такими качествами. Об это президент Росии Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отвечал на вопрос немецкого журналиста Мартина Романчика. Представитель Deutsche Presse-Agentur хотел узнать: рассматривает ли российский лидер Шредера в качестве переговорщика и посредника на переговорах для России в Европе, и кого еще можно представить в этой роли.

Путин отметил: принимать участие в переговорах и быть посредником — это разные вещи. Посредничество предполагает нейтралитет.

«Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны ЕС, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт? Фактически втягиваются в боевые действия. Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет? Первое. И второе, я с удивлением увидел реакцию на то, что я сказал о господине Шредере, как о возможном переговорщике. Началась такая бурная дискуссия. Нет, Шредер — друг Путина, поэтому он не может участвовать», — сказал президент.

Он напомнил: Шредер — не «друг Путина». Он один из лучший немецких государственных деятелей, у которого есть мужество отстаиваить свои убеждения.

«Немного сейчас в Европе политиков с такими качествами», — подчеркнул Путин.

Президент согласился, что у него с бывшим канцлером хорошие отношения. Но главное, что Герхарт Шредер — человек, который преследует интересы своей страны и человек, которому можно доверять.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

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