Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Российские подразделения ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства отметил, что при оценке ситуации вокруг украинского конфликта необходимо опираться прежде всего на фактическое положение дел на земле.

«Прежде всего и на это нужно обратить внимание российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск», — заявил Путин.

Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ не хватает личного состава, ситуация для Украины катастрофическая. Владимир Путин отметил, что ежемесячные потери ВСУ составляют 40 тысяч человек, а 20 тысяч ежемесячно — это дезертиры.

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