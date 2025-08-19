«Естественный процесс брожения»: Катя IOWA концептуально отметила день рождения

Катя IOWA отпраздновала день рождения выставкой своих творческих работ

Вокалистка группы IOWA, певица Екатерина Иванчикова, отпраздновала свой день рождения, проведя необычное мероприятие. Она организовала выставку своих творческих работ и картин, написанных ее сыном. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Артистку всегда отличала любовь к экспрессии. На VK Fest 2025 она появилась в костюме весом 50 килограммов. Эпатажные наряды — не страсть Екатерины, а «привычка». Приоритет — внешний вид, об удобстве мечтать не приходится.

Идея об открытии выставки пришла к певице в 2025 году. Она решила представить общественности свои костюмы, которые неоднократно становились предметом горячих обсуждений.

«И я поняла в этом году, что я хочу сделать выставку, где я покажу все костюмы, свои картины, там будет много инсталляций», — рассказывала артистка.

Выставка приурочена ко дню рождения Екатерины. По ее словам, саморефлексия прогрессирует по мере взросления, поэтому на данном жизненном этапе она выбрала такое проявление собственных талантов. Певица подчеркнула, что не стремится к всеобщему пониманию со стороны других людей, а лишь делает то, что по-настоящему хочет, и в этом находит счастье.

«То, что происходит со мной сейчас, это естественный процесс брожения, окисления. С возрастом приходит понимание себя все глубже, все больше. Все это могут сказать на своем опыте, что в какой-то момент ты перестаешь ориентироваться на чужое мнение, чтобы быть понятым всеми, чтобы все тебя любили. Пожалуйста, любите меня все, я буду говорить то, что вы хотите, я буду выпускать то, что вы хотите, и делать, что хотите. Но ты теряешь себя в этот момент. Очень сильно, по чуть-чуть, по кусочкам», — пояснила знаменитость.

Екатерина отметила, что художественный и дизайнерский навыки позволяют ей прочувствовать спектр новых ощущений и выйти за установленные границы нормальности.

«И тогда ты решаешь себя выражать, писать картины, делать то, что у тебя внутри, выражать это через руки, потому что тело знает больше, чем голова. Чем больше ты рисуешь, чем больше ты делаешь своими руками, тем больше ты удивляешься оттого, сколько у тебя внутри, и как ты рамируешь себя и пытаешься быть нормальным», — заключила она.

На выставке нестандартных работ представлены и картины, которые звезда писала вместе с сыном.

