«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
Певица Катя IOWA решила открыть выставку своих костюмов
Фото, видео: 5-tv.ru
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Создание сложных, нестандартных нарядов — хобби певицы.
Вокалистка группы IOWA, певица Екатерина Иванчикова, появилась на VK Fest 2025 в костюме весом 50 килограммов. Артистка рассказала 5-tv.ru, что 18 августа откроет выставку, на которой представит все свои провокационные наряды.
Певица поделилась, что создание сложных, нестандартных костюмов — ее привычка. Причем главным критерием для Екатерины является эффектный внешний вид, удобство — вопрос второстепенный.
«Особые привычки — сделать какой-нибудь сложный костюм, чтобы не понимать, как в нем выйти вообще и как в нем стоять», — рассказала она.
Екатерина призналась в любви к VK Fest. По ее словам, организаторы не ограничивают творческий порыв участников.
В 2025 году Екатерина поняла, что хочет открыть свою выставку. Там певица намерена показать свои костюмы, которые периодически шокируют общественность — чего только стоит наряд артистки во время выступления в честь Дня защиты детей.
«Вокруг меня собрались настоящие художники. И я поняла в этом году, что я хочу сделать выставку, где я покажу все костюмы, свои картины, там будет много инсталляций», — поделилась певица.
Предварительная дата открытия выставки — 18 августа, день рождения Екатерины. Посетить ее можно будет до 18 сентября.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя IOWA рассказала о значении своего наряда на Дне защиты детей.
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