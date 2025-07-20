«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку

Создание сложных, нестандартных нарядов — хобби певицы.

Вокалистка группы IOWA, певица Екатерина Иванчикова, появилась на VK Fest 2025 в костюме весом 50 килограммов. Артистка рассказала 5-tv.ru, что 18 августа откроет выставку, на которой представит все свои провокационные наряды.

Певица поделилась, что создание сложных, нестандартных костюмов — ее привычка. Причем главным критерием для Екатерины является эффектный внешний вид, удобство — вопрос второстепенный.

«Особые привычки — сделать какой-нибудь сложный костюм, чтобы не понимать, как в нем выйти вообще и как в нем стоять», — рассказала она.

Екатерина призналась в любви к VK Fest. По ее словам, организаторы не ограничивают творческий порыв участников.

В 2025 году Екатерина поняла, что хочет открыть свою выставку. Там певица намерена показать свои костюмы, которые периодически шокируют общественность — чего только стоит наряд артистки во время выступления в честь Дня защиты детей.

«Вокруг меня собрались настоящие художники. И я поняла в этом году, что я хочу сделать выставку, где я покажу все костюмы, свои картины, там будет много инсталляций», — поделилась певица.

Предварительная дата открытия выставки — 18 августа, день рождения Екатерины. Посетить ее можно будет до 18 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя IOWA рассказала о значении своего наряда на Дне защиты детей.