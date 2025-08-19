Отдавать или не отдавать: как понять, что ребенок готов к школе

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

Готовность к обучению определяется не только возрастом, но и психологическим, физическим и социальным развитием ребенка.

«Не все дети готовы пойти в школу в 6,5 лет»: в каком возрасте стоит начать «гры

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Аныкина: в шесть лет лишь немногие дети могут быть готовы к обучению

В шесть с половиной лет лишь немногие дети могут быть по-настоящему готовы к обучению рассказала психолог Александра Аныкина в беседе с Газета.ру.

По ее словам, оптимальнее начинать школьную жизнь после семи лет, а иногда и ближе к восьми. Исключение составляют ситуации, когда ребенок идет в учебное заведение вместе с друзьями из детского сада или в «уютную» небольшую школу, где адаптация проходит мягче.

По словам эксперта, важную роль в этом процессе играет и участие родителей. Маме или папе стоит быть готовыми уделить ребенку больше внимания в первые месяцы учебы. Особенно важны первые шесть недель, когда малыш только привыкает к новому режиму и обязанностям.

Чтобы определить готовность, Аныкина советует пройти диагностику у психолога. Однако даже без специалиста родители могут обратить внимание на ряд признаков. Ребенок должен уметь следовать правилам, усидеть 15–20 минут за занятием, слушать взрослых, поддерживать диалог, задавать вопросы и рассуждать. Важным критерием является развитая речь, умение пересказывать услышанное и следовать инструкциям.

Не менее значимы физические показатели: хорошая координация, развитая мелкая моторика, умение ловить мяч, рисовать и собирать мелкие предметы. Готовый к школе ребенок, по словам психолога, также умеет защищать личные границы, заводить друзей и принимать правила в коллективе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство просвещения РФ установило ограничения по годовому объему учебной нагрузки для школьников с 1 по 9 класс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс