Отдавать или не отдавать: как понять, что ребенок готов к школе

В шесть с половиной лет лишь немногие дети могут быть по-настоящему готовы к обучению рассказала психолог Александра Аныкина в беседе с Газета.ру.

По ее словам, оптимальнее начинать школьную жизнь после семи лет, а иногда и ближе к восьми. Исключение составляют ситуации, когда ребенок идет в учебное заведение вместе с друзьями из детского сада или в «уютную» небольшую школу, где адаптация проходит мягче.

По словам эксперта, важную роль в этом процессе играет и участие родителей. Маме или папе стоит быть готовыми уделить ребенку больше внимания в первые месяцы учебы. Особенно важны первые шесть недель, когда малыш только привыкает к новому режиму и обязанностям.

Чтобы определить готовность, Аныкина советует пройти диагностику у психолога. Однако даже без специалиста родители могут обратить внимание на ряд признаков. Ребенок должен уметь следовать правилам, усидеть 15–20 минут за занятием, слушать взрослых, поддерживать диалог, задавать вопросы и рассуждать. Важным критерием является развитая речь, умение пересказывать услышанное и следовать инструкциям.

Не менее значимы физические показатели: хорошая координация, развитая мелкая моторика, умение ловить мяч, рисовать и собирать мелкие предметы. Готовый к школе ребенок, по словам психолога, также умеет защищать личные границы, заводить друзей и принимать правила в коллективе.

