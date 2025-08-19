Количество погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 25 человек

Дарья Бруданова
Губернатор региона сообщил, что всем пострадавшим выплатят компенсацию.

Количество погибших в результате ЧП в Рязанской области выросло до 25 человек

Фото: МЧС РФ

Число погибших в результате пожара на предприятии в Рязанской области увеличилось до 25 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По последним данным, всего вместе с погибшими пострадали 158 человек. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы после происшествия в поселке Лесной. Там на одном из предприятий загорелся производственный цех.

Также на месте происшествия работают психологи. Они оказывают помощь пострадавшим при ЧП.

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, семьям погибшим в результате ЧП на предприятии выплатят свыше полутора миллионов рублей. Пострадавшие получат от 313 500 рублей до 627 тысяч рублей. Итоговая сумма компенсации будет зависеть от тяжести травм.

Из-за произошедшего Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследование продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Рязанской области объявлен траур после взрыва в Шиловском районе. Трагедия произошла 15 августа.

