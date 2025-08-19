«Почта России» оштрафована на 230,6 млн рублей за нарушения в ходе ремонта

Дарья Орлова
Организация отправила в Минцифры РФ отчеты, содержащие в себе ложные сведения.

«Почту России» оштрафовали на 230,6 млн рублей за нарушения при ремонте отделени

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

«Почта России» была оштрафована на 230,6 миллиона рублей. Такое решение принял мировой судья в Москве после того, как стал известен факт нарушения предприятием представления инвестиций из бюджета на ремонт почтовых отделений. Соответствующая информация появилась на сайте Счетной палаты.

Представители «Почты России» заявили в беседе с ТАСС, что не согласны с этим решением и намерены обжаловать его.

Административное дело по статье «Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций» возбуждено по итогам проверки в Минцифры РФ. К настоящему моменту «Почтой России» должно было быть модернизировано по меньшей мере 1282 и 773 отделений. Обещанные сроки окончания работ — 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года.

На деле ситуация обстоит иначе: к 1 января 2024 года был проведен ремонт в 767 отделениях, на 1 января 2025 — в 664. Отчеты о результатах предоставления бюджетных инвестиций, которые «Почта России» направляла в Минцифры, содержат в себе ложные данные о количестве модернизированных объектов.

«По результатам его рассмотрения мировой судья постановил признать АО „Почта России“ „виновным в совершении административного правонарушения“ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 230,6 млн рублей», — отметили в Счетной палате.

