Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции

Эфирная новость 53 0

Они исследовали побережье моря Лаптевых и прошли около 100 километров.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участники Большой арктической экспедиции под аплодисменты вернулись в Москву. Две недели 14 столичных школьников и студентов колледжей исследовали побережье моря Лаптевых, брали пробы мхов, воды и воздуха.

Всего прошли около ста километров. А в один из дней первыми в мире пробежали марафон по мысу Челюскин. Он проходил в формате эстафеты. Условия были непростыми — сильный ветер, сложный рельеф и температура чуть выше нуля. Также в рамках экспедиции участники обустроили мемориала советским полярникам

«У меня была тема „Мхи и лишайники“, я занималась их сборами. У меня есть сейчас 50 пакетов, где у меня собраны разные образцы, с разных точек нашего похода. Сейчас я буду заниматься их разбором и отправкой в научные институты, которые будут проводить исследования», — поделилась участница Большой арктической экспедиции Ксения Греб.

«Мне больше всего понравилось явление курумник, скопление больших камней, когда прошел ледник и оставил их после себя», — рассказала участница Большой арктической экспедиции Полина Павлова.

«Запомнился прилет на вертолете и пролет над тундрой необычайной красоты», — отметил участник Большой арктической экспедиции Сергей Бахарев.

Чтобы отправиться в экспедицию, нужно было пройти несколько испытаний. Например, написать арктический диктант и побывать на сборах в Карелии, где участники преодолели 60 километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс