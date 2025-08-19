Московские школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции

Участники Большой арктической экспедиции под аплодисменты вернулись в Москву. Две недели 14 столичных школьников и студентов колледжей исследовали побережье моря Лаптевых, брали пробы мхов, воды и воздуха.

Всего прошли около ста километров. А в один из дней первыми в мире пробежали марафон по мысу Челюскин. Он проходил в формате эстафеты. Условия были непростыми — сильный ветер, сложный рельеф и температура чуть выше нуля. Также в рамках экспедиции участники обустроили мемориала советским полярникам

«У меня была тема „Мхи и лишайники“, я занималась их сборами. У меня есть сейчас 50 пакетов, где у меня собраны разные образцы, с разных точек нашего похода. Сейчас я буду заниматься их разбором и отправкой в научные институты, которые будут проводить исследования», — поделилась участница Большой арктической экспедиции Ксения Греб.

«Мне больше всего понравилось явление курумник, скопление больших камней, когда прошел ледник и оставил их после себя», — рассказала участница Большой арктической экспедиции Полина Павлова.

«Запомнился прилет на вертолете и пролет над тундрой необычайной красоты», — отметил участник Большой арктической экспедиции Сергей Бахарев.

Чтобы отправиться в экспедицию, нужно было пройти несколько испытаний. Например, написать арктический диктант и побывать на сборах в Карелии, где участники преодолели 60 километров.

