Трамп отказался от участия в возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не намерен принимать участие в первой потенциальной встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча должна состояться исключительно в двустороннем формате без посредников.

Трамп отметил, что прямой диалог между Москвой и Киевом необходим для поиска компромисса и выстраивания будущих договоренностей.

Также лидер США заявил о необходимости для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта.

«Присоединение Украины к НАТО всегда было табу для русских. Это было задолго до Путина», — также добавил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах.

Заявление Трампа прозвучало на фоне обсуждений возможности прямых переговоров между Москвой и Киевом. В экспертном сообществе отмечают, что отказ президента США от роли посредника может рассматриваться как попытка подчеркнуть самостоятельность будущего диалога и снизить напряженность вокруг переговорного процесса.

