Трамп отказался от участия в возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США подчеркнул, что переговоры должны пройти в двустороннем формате.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что не намерен принимать участие в первой потенциальной встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, такая встреча должна состояться исключительно в двустороннем формате без посредников.
Трамп отметил, что прямой диалог между Москвой и Киевом необходим для поиска компромисса и выстраивания будущих договоренностей.
Также лидер США заявил о необходимости для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта.
«Присоединение Украины к НАТО всегда было табу для русских. Это было задолго до Путина», — также добавил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможных переговорах.
Заявление Трампа прозвучало на фоне обсуждений возможности прямых переговоров между Москвой и Киевом. В экспертном сообществе отмечают, что отказ президента США от роли посредника может рассматриваться как попытка подчеркнуть самостоятельность будущего диалога и снизить напряженность вокруг переговорного процесса.
