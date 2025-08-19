Россия передала Украине еще тысячу тел погибших боевиков

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 57 0

Координационный штаб официально подтвердил этот факт.

Россия передала Украине еще 1000 тел погибших военнослужащих

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва передала Киеву еще тысячу тел погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взамен было получено 19 тел россйских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переданы Украине 1 000 тел. России передано 19», — сказал собеседник агентства.

Украинский координационный штаб официально подтвердил факт получения тел.

Президент России Владимир Путин 19 июня сообщил, что Москва передала украинской стороне шесть тысяч тел погибших военнослужащих и готова отдать еще около трех тысяч.

Позднее украинской стороне была передана очередная партия — тысяча тел. Взамен Россия получила 19 тел своих военнослужащих. помощник президента и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что общее количество тел, возвращеных Киеву, превысило семь тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел очередной обмен пленными между РФ и Украиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс