Россия передала Украине еще тысячу тел погибших боевиков

Москва передала Киеву еще тысячу тел погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Взамен было получено 19 тел россйских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Переданы Украине 1 000 тел. России передано 19», — сказал собеседник агентства.

Украинский координационный штаб официально подтвердил факт получения тел.

Президент России Владимир Путин 19 июня сообщил, что Москва передала украинской стороне шесть тысяч тел погибших военнослужащих и готова отдать еще около трех тысяч.

Позднее украинской стороне была передана очередная партия — тысяча тел. Взамен Россия получила 19 тел своих военнослужащих. помощник президента и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что общее количество тел, возвращеных Киеву, превысило семь тысяч.

