Начало новой жизни: к открытию ПМЭФ в Петербурге высадили аллею деревьев

Дарья Орлова
Церемония в Михайловском сквере стала символом единства регионов и поколений.

К открытию ПМЭФ в Санкт-Петербурге высадили лиственную аллею

В Михайловском сквере Санкт-Петербурга прошла торжественная высадка лиственной аллеи, приуроченная к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Акцию организовали фонд «Живое наследие» совместно с фондом «Росконгресс» и коммуникационным партнером форума — медиахолдингом МАЕР.

Событие стало неофициальным открытием ПМЭФ и символом новой жизни, преемственности поколений и укрепления связей между регионами России.

Церемонию провели в рамках Года единства народов России, объявленного президентом. В ней приняли участие делегаты форума, ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции и члены их семей, представители федеральных и региональных властей, руководство Санкт-Петербурга, главы иностранных дипломатических миссий, представители делового и экспертного сообщества.

К мероприятию также присоединились священнослужители Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Их участие подчеркнуло духовное и культурное значение акции, связанной не только с открытием крупного делового события, но и с сохранением исторической памяти.

Высадка аллеи стала одним из первых мероприятий, сопровождающих старт ПМЭФ. Организаторы подчеркнули, что акция объединяет экологическую, общественную и культурную повестку, а также отражает идею ответственности нынешнего поколения перед будущими.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Площадка традиционно собирает представителей власти, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов экономики, инвестиций и глобального сотрудничества.

