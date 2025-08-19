Около ста площадок присоединится к культурной акции «Ночь кино» в столице

В столице 23 августа пройдет юбилейная, 10-я акция «Ночь кино». К ней присоединится около 100 культурных площадок Москвы, включая ВДНХ, Российскую государственную библиотеку и Третьяковскую галерею. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В кинотеатрах, парках, музеях и других культурных пространствах города организуют показы фильмов и анимации. Зрители увидят советскую классику и современные картины. Впервые в рамках акции состоится фестиваль перуанского кино. Всего запланировано порядка 300 мероприятий, в том числе мастер-классы, лекции и тематические викторины», — рассказала Наталья Сергунина.

По традиции у горожан и туристов будет возможность посмотреть фильмы с 35-миллиметровой пленки, например «Гусарскую балладу» и «Экипаж».

Насыщенную программу подготовили кинотеатры сети «Москино». Так, в «Спутнике» проведут сеансы, посвященные 100-летию со дня рождения режиссера Петра Тодоровского. А в «Туле» и «Молодежном» организуют детскую программу с мультфильмами, викторинами и мастер-классами.

Посетителей Музея кино на ВДНХ приглашают на лекции, экскурсии и интерактивы. В 13:00 в зале имени Андрея Тарковского желающих познакомят с форматом диафильмов: им покажут сказки и уникальные эскизы из музейных фондов. В 17:00 здесь обсудят феномен российских сериалов.

Встреча в зале имени советского режиссера Дзиги Вертова в 16:00 будет посвящена историям оригинальных кукол из советских мультфильмов. Беседа завершится показом отечественной анимации.

В этот же день пройдут тематические экскурсии по территории ВДНХ, в музее славянской письменности «Слово», центре «Космонавтика и авиация» и других павильонах.