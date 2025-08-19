Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации
Огонь подбирается все ближе к домам.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации
Авиацию привлекли для тушения ландшафтного пожара под Симферополем. Огонь все ближе к домам.
Пламя к ним гонит штормовой ветер. Вертолет уже сбросил 21 тонну воды. А на земле спасатели создают защитные полосы, чтобы пожар не пошел дальше.
В МЧС сообщили о новых очагах, которые вспыхули еще между двумя селами.
Ранее 5-tv.ru писал, что крупный лесной пожар бушует в ЛНР. Пылают более 20 гектаров леса, на месте работают более ста спасателей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
68%
Нашли ошибку?