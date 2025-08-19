Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Авиацию привлекли для тушения ландшафтного пожара под Симферополем. Огонь все ближе к домам.

Пламя к ним гонит штормовой ветер. Вертолет уже сбросил 21 тонну воды. А на земле спасатели создают защитные полосы, чтобы пожар не пошел дальше.

В МЧС сообщили о новых очагах, которые вспыхули еще между двумя селами.

