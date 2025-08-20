«Слава Богу, успели»: Чумаков раскрыл подробности недавней операции

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 108 0

Причина травмы — долгие годы напряженной работы и постоянный стресс.

Певец Алексей Чумаков раскрыл подробности недавней операции

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Певец Алексей Чумаков рассказал об операции

Проблемы с позвоночником у певца Алексея Чумакова обострились на отдыхе в Испании, где звезда проводил время с дочерьми и женой, телеведущей Юлией Ковальчук, сообщает издание Starhit.

По возвращении в Россию Ковальчук настояла на госпитализации Алексея, и операцию успели провести вовремя.

Причиной травмы стали долгие годы напряженной работы и постоянный стресс. В результате разрушились два диска, один из которых пережал спинной мозг.

«Из-за частых перелетов и нервов, организм в какой-то момент дал сбой. В результате лопнули и развалились два диска. Один пережал крупный нерв, а второй — спинной мозг. Слава богу, успели провести операцию до атрофии костного мозга», — сообщил Чумаков.

Прекращать концертную деятельность по рекомендациям врача певец не планирует, однако ограничения, касающиеся физических нагрузок, соблюдает. Алексей дал концерт в Санкт-Петербурге 17 августа, но предупредил фанатов, что воздержится от привычных танцев.

Накануне Алексею Чумакову провели срочную операцию в Москве. Артисту в позвоночник вставили шесть титановых штифтов и две десятисантиметровые пластины.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале разгоревшемся после интервью Чумакова и Ковальчук Светлане Бондарчук.

