«Нужно платить»: Лавров ответил на слова Рубио о покупке топлива делегацией РФ на Аляске

Лавров госсекретарю США Рубио: за топливо всегда нужно платить, даже наличными

Российская делегация оплатила заправку самолета топливом во время встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на Аляске, поскольку, согласно установленной практике, расходы на обслуживание воздушного судна несет принимающая сторона. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что российской делегации якобы пришлось платить наличными за топливо на Аляске. Заявление прозвучало во время интервью телеканалу «Россия-24».

«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство», — заявил глава МИД РФ.

Рубио ранее сообщил телеканалу NBC News, что необходимость оплаты наличными возникла из-за того, что представители российской делегации не могли использовать банковскую систему США.

На военной базе на Аляске 15 августа прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры длились около трех часов и включали смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по пути к основному месту встречи и в узком составе «три натри».

С российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и Лавров, с американской — Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

По итогам саммита Путин сообщил, что основной темой переговоров стало урегулирование украинского конфликта, призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и пригласил Трампа в Москву. Трамп отметил достигнутый прогресс.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Рубио, ради мирного урегулирования США готовы отложить антироссийские санкции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.