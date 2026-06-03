«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 32 0

Участницы коллектива признались, что жители Санкт-Петербурга встретили их тепло.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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«Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026

Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» исполнил песню «Юность моя» группы Dabro перед стартом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Участницы коллектива находятся в приподнятом настроении. Они отметили, что планируют весело провести время на форуме.

«Будем петь, плясать, веселиться, радоваться вместе, тусить», — сказали артистки.

По словам участниц коллектива, местные жители встретили их очень хорошо. Петербуржцы рассказали им о городских достопримечательностях, показали интересные места и помогли проникнуться атмосферой Северной столицы.

Артистки признались, что Санкт-Петербург им понравился. После теплого приема и прогулок по городу они буквально влюбились в него.

Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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