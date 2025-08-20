«Формирует ожидания»: как первая любовь влияет на будущие отношения

Психолог Комарова: первая любовь формирует шаблон будущих отношений

Первая любовь является не только чувствами, но и этапом взросления. А еще она формирует шаблон будущих отношений. Таким мнением в разговоре с 5-tv.ru поделилась психолог Светлана Комарова.

Гормональный коктейль

По словам эксперта, первая влюбленность в юном возрасте активизирует целый комплекс нейронных связей и создает гормональный коктейль.

«Гормональный фон у нас удивительным образом меняется. Есть дофамин, который выбрасывается, вызывает ощущение эйфории и счастья, и красит наш мир вот в эти прекрасные, замечательные цвета», — поделилась психолог.

Помимо дофамина, возникают ощущение бабочек в животе и учащенное сердцебиение, за которые отвечает норадреналин. Также падает серотонин — у человека пропадает желание есть и спать.

«Эндорфины дают нам чувство защищенности, чувство неземного блаженства. Окситоцин формирует привязанность и доверие. Вазопрессин, который провоцирует нас на то, чтобы мы создали какие-то глубокие эмоциональные связи. Начинают работать различные зоны мозга. Активируются мозговые центры, активируется передняя часть поясной извилины», — добавила специалист.

Как уточняет Комарова, поясная извилина находится в головном мозге и отвечает за сексуальное возбуждение. По мнению психолога, первая любовь — это потрясающая работа мозга и гормональной системы организма. Мозг активен практически целиком, включая все инстинкты, когнитивные функции, эмоциональные центры.

«Миндалевидное тело частично блокируется и снижает тревожность, поэтому мы ни о чем не беспокоимся, мы находимся в состоянии эйфории, в состоянии уверенности в том, что все будет хорошо. Префронтальная кора продолжает анализировать информацию от органов чувств. Хвостатое ядро активизируется, вызывает у нас желание быть рядом», — рассказала эксперт.

Эталон романтических переживаний

Комарова отметила, что первая любовь формирует шаблон будущих отношений человека и эталон романтических переживаний.

«И поскольку это было первое впечатление, оно как будто бы создает у нас то, почему мы дальше будем калибровать все остальные ощущения. Мозг учится реагировать на романтические стимулы. То есть у нас есть необученный мозг, как необученный искусственный интеллект, который до этого момента не знал, как реагировать на все эти романтические стимулы, и вдруг впервые он начинает на эти романтические стимулы каким-то образом реагировать», — поделилась психолог.

По словам специалиста, механизм памяти первой любви работает до такой степени эффективно, что человек запоминает и дату встречи, и место знакомства, и какая погода была в тот день, и какие эмоции и ощущения он испытывал. Поэтому мозг создает идеализированный образ первого романтического опыта, который влияет на все последующие отношения.

«И получается, что наша первая любовь — это не просто эмоциональное переживание, это безумно сложный нейробиологический процесс, который оставляет глубочайший след в структуре нашего мозга и влияет на всю нашу дальнейшую жизнь», — уточнила эксперт.

Почему первая любовь не повторяется?

Как отмечает Комарова, первая любовь является не только романтическим чувством, она относится и к этапам взросления.

«В этот период мы получаем и формируем у себя вообще в целом представление о любви. Мы впервые учимся выражать свои чувства. И мы это либо можем, либо не можем. Мы проходим первый опыт разочарования, и мы меняем свое восприятие, восприятие себя и мира. А каждый последующий опыт любви, он уже будет окрашен этим опытом, он уже не будет первым», — рассказала психолог.

По ее словам, на следующие отношения будет накладываться опыт, так как человек перестает быть наивным и к нему приходит понимание, что он хочет от них получить.

«Первая любовь — это не просто воспоминание, это опыт, который нас сделал совсем другими. Это опыт, который помог лучше понять себя, либо, может быть, разочароваться в себе, если, например, нам отказали в праве на любовь, на встречную какую-то любовь. <…> Это первый опыт сильнейших совершенно эмоций, первые столкновения с миром глубоких переживаний, которые вообще навсегда меняют наше восприятие», — поделилась Комарова.

Психолог также отметила, что первая любовь может стать глубочайшей эмоциональной травмой, если она сопровождалась негативом. В таком случае, чувства могут привести к страху близости, повторяющимся сценариям отношений, к сложностям построения доверительных связей.

«Первая любовь может создать устойчивую модель поведения в отношениях, может сформировать определенные ожидания от последующих партнеров, может влиять на нашу способность к эмоциональной привязанности и может определять критерии выбора других партнеров. Вот такая вот история, прекрасная история первой любви», — подытожила эксперт.

