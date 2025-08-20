Восточный экспресс: в РФ хлынули китайские иномарки с пробегом

В Россию стали массово завозить китайские иномарки с пробегом

Рынок автомобилей с пробегом продолжает демонстрировать уверенный рост: в июле объем продаж увеличился на 21%. Наряду с этим, с начала текущего года резко возросла доля подержанных авто, ввезенных в Россию из Китая. Примечательно, что большинство таких машин — это модели японских и европейских брендов, выпущенные на китайских производственных площадках. По мнению экспертов, доля таких автомобилей на российском рынке в будущем будет только увеличиваться. Подробности — в материале «Известий».

Все показатели растут

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В июле в России реализовано 567,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 21,4% превышает результат предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные агентства «Автостат». Этот показатель также на 3,8% больше, чем в июле 2024 года. С января по июль включительно россияне приобрели 3,3 млн подержанных авто, что немного — на 0,2% — выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Как и в сегменте новых авто, лидерство на вторичном рынке удерживает Lada — в июле продано 139,2 тыс. машин этой марки. На втором месте Toyota (58,4 тыс.), далее следуют Kia (33,1 тыс.) и Hyundai (31,7 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Nissan (25 тыс.). На шестом месте Volkswagen (23,6 тыс.), за ним идут Honda (20,2 тыс.) и Chevrolet (19,8 тыс.). Также в топ-10 вошли Renault (18,7 тыс.) и Ford (16,6 тыс.).

Среди моделей первое место заняла Lada 2107 с результатом 13,1 тыс. экземпляров. Hyundai Solaris и Kia Rio разделили вторую и третью позиции — по 11 тыс. штук. Lada 2114 продалась в количестве 10,2 тыс., а Ford Focus замкнул пятерку — 9,9 тыс. автомобилей. В десятку также вошли Toyota Corolla (9,7 тыс.), «Приора» (9,3 тыс.), «Нива» (8,8 тыс.), Toyota Camry (чуть более 8 тыс.) и «Гранта» (7,9 тыс.).

Китайский вектор

www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Одним из заметных трендов стало резкое увеличение поставок подержанных машин из Китая. Как сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков, если в начале года на долю китайских автомобилей приходилось около 3% от общего импорта, то к июлю этот показатель вырос до 16%. Таким образом, за семь месяцев объем импорта машин из КНР вырос более чем в четыре раза.

По словам Сергея Целикова, основная масса таких авто — это модели международных автопроизводителей, собранные на китайских заводах.

«Из Китая к нам везут в основном относительно свежие модели, „трехлетки“. Это видно даже не по году, а по месяцу выпуска. Сейчас, как правило, это машины, произведенные в конце 2021-го и первой половине 2022 года. Причем большая часть импорта подержанных автомобилей из Китая — это машины глобальных автомобильных брендов, произведенные в КНР. Очень много едет подержанных моделей Toyota, Volkswagen, Mazda, Nissan, BMW, выпущенных в Китае. Непосредственно на китайские бренды в импорте подержанных машин приходится около 25% — в основном это Geely и Changan», — рассказал «Известиям» Сергей Целиков.

Также, по его словам, доля машин с правым рулем в структуре импорта постепенно снижается — за январь–июль она уменьшилась на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Тем не менее, Япония по-прежнему остается крупнейшим поставщиком — ее доля составляет более 46%. В отличие от Китая, оттуда завозят автомобили разных годов выпуска, в том числе старше десяти лет.

Фактор привычки

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объясняет рост поставок машин из КНР тем, что россияне стремятся приобрести знакомые модели мировых брендов.

«Те же Volkswagen или Toyota, собранные в Китае, мало чем отличаются от аналогичных моделей, выпущенных в Европе или Японии. Но при этом их гораздо проще ввезти в нашу страну, не придумывая сложные маршруты, чтобы обойти введенные несколько лет назад запреты. Кроме того, при дальнейшей эксплуатации будет меньше сложностей с обслуживанием и ремонтом — доставить запчасти из Китая проще, чем из других стран», — считает эксперт.

По мнению эксперта, доля китайского импорта будет продолжать увеличиваться, при этом спрос на китайские марки также будет расти. Если раньше потребители не были уверены в надежности китайских автомобилей, то теперь такой опыт у многих уже есть.

«За последние три года уже есть определенный опыт эксплуатации моделей из КНР — каких-то фатальных неисправностей не отмечается. Соответственно, с большой долей вероятности можно предположить, что в обозримой перспективе интерес к подержанным „китайцам“ будет расти — как в отношении машин, которые уже находятся в России, так и в отношении импортируемых из Поднебесной», — поделился он своим прогнозам с «Известиям».

Похожую точку зрения выразил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он отметил, что отношение россиян к китайским авто становится все более положительным.

«Может сработать „эффект домино“: сосед или знакомый какое-то время ездит на условном „китайце“, с которым ничего страшного не происходит. Почему мне не взять такой же, только подержанный, и не заказать его сразу из Китая?» — объяснил он.

По его словам, стремительное обновление модельного ряда китайскими производителями обеспечивает наличие большого ассортимента машин на вторичном рынке КНР. Значительная часть этих авто может быть поставлена в Россию.

Новый этап

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению генерального директора Frank Auto Ирины Франк, рост импорта автомобилей с пробегом из Китая — логичный этап развития авторынка РФ.

Китайские авто стали для покупателей привлекательной альтернативой: за те же деньги можно получить более свежую модель с современным дизайном и лучшей комплектацией, чем у подержанных машин из Европы. А логистика, особенно в восточные регионы России, гораздо проще и дешевле.

Никита Колесников, представитель японской экспортной компании HSS в РФ, отметил, что рынок подержанных авто в стране останется стабильным, но его структура будет серьезно трансформироваться. Китайские производители займут лидирующие позиции, вытеснив традиционных конкурентов.

«При этом стоит ожидать ярко выраженной поляризации спроса. С одной стороны, будет активно развиваться сегмент современных и доступных „китайцев“ возрастом до трех лет. С другой — сохранится, а возможно, и укрепится, ниша старых, но проверенных временем японских автомобилей», — прогнозирует он.