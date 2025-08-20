Трамп: мир больше не приближается к Третьей мировой войне

Мария Гоманюк
Американский лидер отметил важность своих положительных отношений с Путиным.

Трамп: мир больше не приближается к третьей мировой войне

Фото: www.globallookpress.com/Will Oliver - Pool via CNP

В настоящее время мир не движется к третьей мировой войне. Так считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью с журналистом Марком Левиным.

По словам американского лидера, беспокоится об этом больше не следует.

«Думаю, все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. Это приятный момент», — пояснил он.

К тому же глава Белого дома выразил оптимистический настрой по отношению к урегулированию украинского конфликта.

При этом Трамп подчеркнул, что у него сложились хорошие взаимоотношения с российским главой Владимиром Путиным, а это можно рассматривать в положительном ключе, поскольку Россия и США — ядерные державы.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — отметил лидер Соединенных Штатов.

Путин и Трамп провели встречу на Аляске 15 августа. По итогам переговоров российский президент согласился с американским коллегой в том, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности. Издание The Wall Street Journal писало, что в дальнейшем Трамп, проводя переговоры с европейскими, заявил, о готовности США предоставить украинской стороне такие гарантии.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме назвали возможное место встречи Путина и Зеленского.

