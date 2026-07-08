Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Саратовской области
Также есть пострадавшие.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Сообщение поступило в 06:23 по московскому времени. Отмечается, что вражеские дроны нанесли повреждения объектам гражданской инфраструктуры. Кроме того, есть пострадавшие, которым оказали своевременную медицинскую помощь.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку.
Территория России регулярно подвергается атакам со стороны киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года в своем обращении к народу. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.
Как ранее писал 5-tv.ru, в ночь с 6 на 7 июля более 430 беспилотников ВСУ пытались атаковать российскую столицу.
До этого, вечером 6 июля, украинские дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ). Губернатор региона Виталий Хоценко заявлял, что силы ПВО успешно перехватили и уничтожили большую часть вражеских БПЛА.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 июл
- Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в результате удара ВСУ в Белгородской области
- 8 июл
- Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Херсонской области — погиб сотрудник скорой помощи
- 8 июл
- В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус
- 8 июл
- Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по АЗС в Курской области
- 8 июл
- Украинские беспилотники атаковали станцию «Газпрома» на юге России
- 8 июл
- Беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу Краснодар — Мелитополь
- 6 июл
- Шесть человек пострадали при атаке дрона на автобус в Белгородской области
- 6 июл
- Минобороны России назвало цель атаки ВСУ: раскрыт тайный план Зеленского
- 6 июл
- Киев попытался атаковать Россию 625 беспилотниками
- 6 июл
- Силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА над Ленобластью
Читайте также
73%
Нашли ошибку?