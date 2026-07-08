Волочкова предложила хейтерам надеть пуанты: «Мы все поржем»

Анастасия Волочкова едко ответила хейтерам, предложив им надеть пуанты

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров, отметив, что она уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина, пока некоторые ее осуждают. Об этом она написала в посте в личном блоге.

«Для меня большая гордость в том, что, как бы от зависти ни злословили недалекие творчеством люди, могу сказать: есть неоспоримый факт — я уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина. На сегодняшний день самая узнаваемая балерина», — написала она.

Волочкова добавила, что в 50 лет в любом случае невозможно танцевать так, как в 25, и тут еще сказывается пережитая операция по пересадке сустава. Однако она все равно выходит на сцену и продолжает радовать зрителей.

«А осуждающим меня кошелкам, ничего из себя не представляющим, хочу посоветовать попробовать надеть пуанты. Просто примерить. А если попрошу станцевать на них, то мы все поржем», — едко ответила злым языкам балерина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Волочкова нарушила рекомендации врачей и после операции пустилась в пляс. Она назвала себя бойцом, поскольку не представляет жизнь без балета.

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