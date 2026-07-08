Волочкова предложила хейтерам надеть пуанты: «Мы все поржем»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 5 195 0

Даже после перенесенной операции по пересадке сустава балерина бодро продолжает выступать на сцене.

Анастасия Волочкова едко ответила всем хейтерам-кошелкам

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Волочкова едко ответила хейтерам, предложив им надеть пуанты

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поставила на место хейтеров, отметив, что она уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина, пока некоторые ее осуждают. Об этом она написала в посте в личном блоге.

«Для меня большая гордость в том, что, как бы от зависти ни злословили недалекие творчеством люди, могу сказать: есть неоспоримый факт — я уже вошла в историю как выдающаяся русская балерина. На сегодняшний день самая узнаваемая балерина», — написала она.

Волочкова добавила, что в 50 лет в любом случае невозможно танцевать так, как в 25, и тут еще сказывается пережитая операция по пересадке сустава. Однако она все равно выходит на сцену и продолжает радовать зрителей.

«А осуждающим меня кошелкам, ничего из себя не представляющим, хочу посоветовать попробовать надеть пуанты. Просто примерить. А если попрошу станцевать на них, то мы все поржем», — едко ответила злым языкам балерина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Волочкова нарушила рекомендации врачей и после операции пустилась в пляс. Она назвала себя бойцом, поскольку не представляет жизнь без балета.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео