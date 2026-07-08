Карина Кросс рассказала о предвзятом отношении к ней на съемках фильма

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 175 0

Главным испытанием в работе актеров стала совместная драматическая сцена.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Карина Кросс рассказала о предвзятости Волкова на съемках

На премьере фильма «Где ты?» актриса и блогер Карина Кросс сообщила, что столкнулась с предвзятым отношением со стороны своего коллеги Никиты Волкова. По словам Кросс, в киноиндустрии и музыкальной сфере к блогерам относятся с недоверием, считая их непрофессионалами.

«Все очень предвзято относятся к блогерам. И в музыке, и в сфере кино. Да, я имею высшее образование, даже имею красный диплом», — рассказала блогер.

Главным испытанием стала совместная драматическая сцена. Карина заметила, что Никита откровенно переживал за результат, ведь эпизод требовал максимальной естественности и глубины.

По словам Кросс, даже для профи такая работа — настоящий вызов, а малейшая фальшь могла разрушить всю магию кадра. Волков, как настоящий перфекционист, боялся, что неопытность партнерши может подвести, и тщательно прорабатывал каждое движение.

Но опасения оказались напрасными. Благодаря своей самоотдаче Карина Кросс смогла кардинально изменить мнение коллеги.

«Никита мне даже сделал комплимент. Вот, он сказал, что я теперь пересмотрю немножко свое отношение к блогерам, и было это очень приятно», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Вероника Пономарева-Коржевская рассказала об опыте работы с блогером.

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