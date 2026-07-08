Бойцы «Центра» начали активно применять дрон БМ-70

Военнослужащие группировки войск «Центр» начали активно использовать новейшие дальнобойные ударные дроны БМ-70 в зоне специальной военной операции.

Беспилотники предназначены для поражения критически важных объектов противника на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, включая склады боеприпасов, командные пункты, места дислокации живой силы и техники ВСУ.

БМ-70 отличается увеличенной дальностью полета, что позволяет операторам наносить удары глубоко в тылу врага. Дрон оснащен мощным боевым зарядом, способным пробивать бетонные укрытия и разрушать капитальные сооружения.

Особенность БМ-70 — его устойчивость к радиоэлектронной борьбе противника. Дрон оборудован защищенными каналами управления и автономными системами наведения, что снижает риск перехвата или подавления сигнала.

Аппарат может работать как днем, так и ночью, что делает его универсальным инструментом для огневого поражения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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