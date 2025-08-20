В центральных регионах России распространились пауки-осы

Мария Гоманюк
Ареал обитания насекомого значительного расширился.

В Центральной России распространились пауки-осы

Фото: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

На территории центральных регионов России могут закрепиться пауки-осы. С начала лета текущего года этих необычных насекомых замечали в 20 российских субъектах. Такие данные в своем материале привели «Известия».

По информации источника, большая часть сообщений о наличии этих насекомых приходилась как раз на Центральную Россию.

До этого ареал обитания пауков-ос оставался довольно узким, что отметил профессор Руслан Бутовский. По его словам, указанные особи встречались исключительно в южных регионах страны. Однако, как отметил эксперт, при благоприятных климатических условиях пауки-осы могут обосноваться в Центральной России и стать ее постоянными обитателями.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать при встрече с «эмигрировавшим» пауком-осой. Специалисты поясняли, что смертельной опасности для человека яд этого насекомого не представляет. Несмотря на это, паука-осу лучше не трогать руками, а в случае укуса необходимо следить за симптомами.

