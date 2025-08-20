Посольство Белоруссии контролирует ситуацию с возможным рабством на ферме

Дипломаты следят за расследованием инцидента в Воронежской области.

Посольство Белоруссии взяло на контроль ситуацию о возможном рабстве на ферме

Фото: 5-tv.ru

Посольство Белоруссии в России взяло на контроль ситуацию, связанную с информацией о возможном принуждении к труду белорусских граждан на ферме в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«В Посольстве данная ситуация держится на контроле. Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России», — сказано в официальном заявлении.

Российский Следственный комитет уже начал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Ведомство ведет работу по выявлению всех деталей дела и возможных нарушений. Информация также была передана в управление по гражданству и миграции Брестского облисполкома.

В селе Подколодновка Воронежской области, по информации волонтерского движения «Альтернатива», на одной из ферм удерживаются примерно сто человек, которых заставляют работать против их воли.

Удалось вывести на свободу четверых работников, трое из которых оказались гражданами Белоруссии. Освобожденные утверждают, что их держали за ограждением, заставляли трудиться без оплаты, ограничивали возможность покидать территорию фермы, кормили просроченными продуктами и жестко пресекали любые попытки к бегству.

