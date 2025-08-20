Пенсионерки пытались отбить мужчину с инвалидностью от сотрудников ТЦК

В женщин стреляли в упор.

Чем хуже положение ВСУ на фронте, тем больше откровенных зверств совершают сотрудники ТЦК. Очередной чудовищный случай произошел на западе Украины.

В поселке Новые Червища, где остались только дети, пенсионеры и инвалиды, одного из них, несмотря на медицинское освобождение от службы, затолкали в тонированный фургон. В надежде отбить мужчину две пенсионерки стали бросать в машину камни. В ответ прогремели выстрелы, причем, фактически в упор.

«Бусификация» прошла успешно, и видимо только поэтому стрелявшему удалось уйти от наказания. При этом в следственных документах пенсионерки теперь проходят, как «гражданские лица напавшие на сотрудников ТЦК».

А в Одессе зверствуют уже полицейские — наряд вызвал участник ДТП, однако разбор начался с вопросов о документах об отсрочке. Специальное мобильное приложение открыть не удалось, и мужчину, у которого в итоге имелось освобождение, били до потери сознания. Все закончилось как и в случае с пенсионерами: никто не наказан.

Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

