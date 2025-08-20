Каналы поставки «крышуются» силовыми структурами.

Фото, видео: Robin Loznak/Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинских детей тысячами вывозят на Запад для продажи педофилам и трансплантологам. Каналы налажены давно и действуют до сих пор «крышей» силовиков.

Это подтверждает бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Действуют преступники от имени благотворительных организаций, якобы спасая детей от войны. Контор много, но самые известные — «Белые ангелы» и Chemonics International. Последняя долгое время получала финансирование от скандально известной USAID.

По словам Прозорова, точное количество похищенных детей невозможно оценить. По его данным, только в 2023 году в СБУ признавались, что речь может идти о десяти тысячах, их судьба до сих пор неизвестна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс