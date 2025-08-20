Правительство РФ утвердило план противодействия киберпреступности

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

В него включено в том числе и повышение цифровой грамотности населения.

Правительство РФ утвердило концепции противодействия киберпреступности

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство России утвердило план концепции противодействия киберпреступности. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Утвержденный план включает меры по усовершенствованию законодательства и технического противодействия киберпреступности, а также повышению цифровой грамотности населения.

«Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников. Уже принят и реализуется комплекс из 30 первоочередных мер, вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов», — пояснил заместитель председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Он также добавил, что данный план поможет создать эффективную систему противодействия мошенникам. Кроме того, способствует синхронизации работы различных ведомств, среди которых: МВД, Минцифры, ФСБ, Роскомнадзор и Минэкономразвития. Повышать грамотность населения в области кибербезопасности также помогут Минкультуры, Минобрнауки и Минпросвещения.

Будет проработан вопрос взаимодействия госструктур с операторами связи и интернет-провайдерами, которые должны будут уведомлять об обнаружении признаков цифровых преступлений.

Повысится ответственность за нарушение закона о персональных данных и предлагается продлить срок давности подобных правонарушений.

Также к концу 2026 года планируется создать единый реестр адресов электронных ссылок на официальные сайты интернет-магазинов. Это поможет обезопасить людей от сайтов-двойников, созданных мошенниками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, мошенники крадут деньги через приложение для записи к врачу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс