Шура может заработать 16 миллионов рублей за концерты в России и Белоруссии

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев. — Прим. ред.) готовится к серии выступлений в Беларуси и России, которые могут принести ему свыше 16 миллионов рублей. Концерты запланированы на 4 июня в Минске, 18 июня в Светлогорске и 23 июня в Москве. Об этом сообщило агентство URA.RU.

По текущим данным, часть билетов уже реализована на сумму примерно 10,8 миллиона рублей. В Минске продажи достигли около 291 025 белорусских рублей (примерно 7,55 миллиона рублей), в Светлогорске — порядка 2,68 миллиона рублей, а в Москве — около 564,5 тысяч рублей.

При полной заполняемости всех площадок общий потенциальный доход артиста может составить примерно 16,22 млн рублей, без учета организационных расходов.

В Минске зал рассчитан на 1329 зрителей, при этом остаются непроданными 38 мест. В Светлогорске площадка вмещает 1700 человек, однако более тысячи билетов еще доступны. В Москве концерт пройдет в камерном формате — всего на 91 место; часть столов уже полностью выкуплена, остальные частично заняты.

