Пятеро военнослужащих ВС Канады отстранены за нацистское приветствие

Дарья Орлова
Началось внутреннее расследование.

Пять военнослужащих ВС Канады отстранили за нацистское приветствие

Фото: www.globallookpress.com/Adrian Wyld

Пять военнослужащих канадских вооруженных сил были временно отстранены на базе в Квебеке после того, как в сети появились видео с их нацистским приветствием. Об этом сообщает телеканал СВС.

Командующий сухопутными войсками Канады генерал-лейтенант Майк Райт подтвердил начало внутреннего расследования по этому делу. Вооруженные силы страны проводят всестороннюю проверку по факту публикации видеозаписи.

«В определенный момент на видео некоторые лица совершают нацистское приветствие. Хотя меня уведомили, что все это произошло в 2023 году, эти военные подлежат административному и дисциплинарному наказанию, что может привести к их увольнению со службы», — сказал он.

Ранее в июле полиция Канады задержала четырех человек, включая солдат ВС, по обвинению в подготовке силового захвата территории в районе Квебека. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и может повлиять на политику ВС Канады по вопросам безопасности и внутреннего контроля. Далее ожидается завершение расследования и принятие мер в соответствии с результатами.

