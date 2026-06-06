Без драм и «качелей»: почему молодые парни все чаще выбирают женщин постарше

Психолог Филиппова: зумерам психологически безопаснее с женщинами постарше

В мире наблюдается новый тренд: вместо своих ровесниц молодые парни, зумеры, начали предпочитать женщин постарше. О том, что именно они ищут в таких союзах, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала клинический психолог и сексолог Анастасия Филиппова.

По словам эксперта, поколение зумеров выросло в мире быстрых знакомств и социальных сетей. Постоянная потребность оценивать и сравнивать себя с другими привела к психологическому истощению. Молодые мужчины устали от нестабильности и неопределенности, которая зачастую бывает в отношениях с ровесницами.

«Женщины старше часто воспринимаются как более спокойные, устойчивые, интересные, глубокие, ну и, конечно, предсказуемые в поведении. И это дает ощущение психологической безопасности, которая становится большой ценностью», — поясняет Филиппова.

Психолог отмечает, что женщины постарше реже демонстрируют свою личную жизнь в социальных сетях, у них отсутствует потребность доказать всему миру свою значимость. Мужчины-зумеры воспринимают такое поведение как знак, что им с ними спокойно.

«С возрастом у многих женщин появляется больше понимания себя, чего она хочет, как, более стабильная самооценка, меньше потребности доказывать себе свою ценность через отношения или свою ценность кому-либо другому», — подчеркнула эксперт.

К тому же женщины постарше реже используют намеки, а умеют говорить все прямо и быстрее решают конфликтные ситуации. Для молодых мужчин такая эмоциональная ясность становится решающим фактором. Выбор в пользу партнерши постарше — это не вопрос цифр в паспорте, а поиск психологической устойчивости, которая не будет отвлекать их от жизненных задач.

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