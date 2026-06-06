МВД проверит пруд Ларисы Долиной из-за слива сточных вод в подмосковный ручей

МВД России выяснит, кто сливает сточные воды из пруда народной артистки России Ларисы Долиной в прибрежную защитную полосу ручья в Подмосковье. Запрос о проведении проверки уже направлен в ведомство, с ним ознакомился 5-tv.ru.

Скандал вокруг участка певицы в Мытищах разгорелся после обращения саратовского предпринимателя Глеба Рыськова в прокуратуру. Он заявил, что звезда незаконно обустроила искусственный пруд прямо в прибрежной защитной полосе безымянного ручья.

«Искусственный пруд площадью 230 квадратных метров выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что прямо запрещено Водным кодексом», — добавил он в обращении.

По словам бизнесмена, работы велись без необходимых согласований и экологических экспертиз, а тяжелая техника практически уничтожила естественный почвенный слой.

Рыськов также утверждает, что границы владения Долиной сформированы незаконно: в пределах 20-метровой береговой полосы, которая не может находиться в частной собственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народная артистка недавно перенесла операцию на позвоночнике из-за профессиональной травмы, связанной с перегрузками на сцене. Однако сейчас певица уже чувствует себя хорошо.

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