МВД проверит пруд Ларисы Долиной из-за слива сточных вод в подмосковный ручей

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 39 0

Искусственный водоем на участке артистки был создан незаконно.

Почему МВД проверяет пруд на участке Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД России выяснит, кто сливает сточные воды из пруда народной артистки России Ларисы Долиной в прибрежную защитную полосу ручья в Подмосковье. Запрос о проведении проверки уже направлен в ведомство, с ним ознакомился 5-tv.ru.

Скандал вокруг участка певицы в Мытищах разгорелся после обращения саратовского предпринимателя Глеба Рыськова в прокуратуру. Он заявил, что звезда незаконно обустроила искусственный пруд прямо в прибрежной защитной полосе безымянного ручья.

«Искусственный пруд площадью 230 квадратных метров выкопан с применением тяжелой техники в границах прибрежной защитной полосы, что прямо запрещено Водным кодексом», — добавил он в обращении.

По словам бизнесмена, работы велись без необходимых согласований и экологических экспертиз, а тяжелая техника практически уничтожила естественный почвенный слой.

Рыськов также утверждает, что границы владения Долиной сформированы незаконно: в пределах 20-метровой береговой полосы, которая не может находиться в частной собственности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народная артистка недавно перенесла операцию на позвоночнике из-за профессиональной травмы, связанной с перегрузками на сцене. Однако сейчас певица уже чувствует себя хорошо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.47
-0.83 85.56
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:23
От дебюта до чемпионского титула: Дегтярев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»
20:05
МВД проверит пруд Ларисы Долиной из-за слива сточных вод в подмосковный ручей
19:39
«Пытаются удержать власть»: политический аналитик о ситуации в Армении
19:13
«Красный» код: вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 12 км
19:05
Без драм и «качелей»: почему молодые парни все чаще выбирают женщин постарше
18:43
Трубы не поделили: полиции пришлось разнимать повара и сантехника в московском кафе

Сейчас читают

«Богатейший человек в Европе»: раскрыто реальное состояние Зеленского
«Марго, обрежьте свой носик»: Киркоров предложил певице сделать операцию
«Не отвечу»: Ушаков не стал раскрывать имя бизнесмена, летавшего в Киев
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео