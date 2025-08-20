Южный речной вокзал приглашает горожан на научный фестиваль «Дело техники»

Мария Щелканова
Мария Щелканова 22 0

Желающие смогут посетить занятия по сборке и конструированию «чудо-машин».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Научный фестиваль «Дело техники» пройдет на Южном речном вокзале. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

«С каждым годом столичные речные вокзалы становятся популярнее у жителей и гостей города. Продолжаем развивать их по поручению Сергея Собянина. Делаем все, чтобы проводить здесь досуг было интересно в любое время года», — поделился заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мероприятие проводит Политехнический музей, пространство для гостей будет выполнено в виде лаборатории с тематическими зонами, мастер-классами и лекциями. А рядом с вокзалом желающие смогут посетить занятия по сборке и конструированию «чудо-машин» американского инженера Руба Голдберга.

Также возле здания Музея транспорта Москвы пройдут физические шоу с использованием катушки Тесла и газоразрядных ламп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что В Москве начались репетиции фестиваля «Спасская башня».

