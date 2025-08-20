В Москве начались репетиции фестиваля «Спасская башня»

Репетиции международного фестиваля «Спасская башня» стартовали в Москве. Музыкальные номера приготовили лучшие военные оркестры из десяти стран.

На главной площади страны коллективы из Италии, Монголии, Буркина-Фасо, Эфиопии, Зимбабве. С утра до ночи они чеканят шаг под ритмы труб и барабанов. У каждой страны не просто номер, а зрелищная шоу-программа.

Военно-музыкальный фестиваль откроется в пятницу. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.

