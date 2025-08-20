Смотрителей Эрмитажа переодели в новую форму
Ее дизайн разрабатывали совместно с сотрудниками.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Эрмитаже обновили гардероб музейных смотрителей. Для них придумали новую, узнаваемую форму. Чтобы каждый посетитель четко знал, к кому можно обратиться с вопросом.
Дизайн разрабатывали вместе с сотрудниками. Женщин переодели в светло-серые жилетки. А для мужчин выбрали строгие костюмы. При этом главный аксессуар у всех смотрителей — зеленый шарф с ярко-желтой эмблемой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
60%
Нашли ошибку?