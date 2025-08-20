Смотрителей Эрмитажа переодели в новую форму

В Эрмитаже обновили гардероб музейных смотрителей. Для них придумали новую, узнаваемую форму. Чтобы каждый посетитель четко знал, к кому можно обратиться с вопросом.

Дизайн разрабатывали вместе с сотрудниками. Женщин переодели в светло-серые жилетки. А для мужчин выбрали строгие костюмы. При этом главный аксессуар у всех смотрителей — зеленый шарф с ярко-желтой эмблемой.

