Прибалтику захлестнула истерия из-за украинских дронов

Ключевое для хода украинского кризиса событие сегодня произошло в Прибалтике. Страна-участник НАТО впервые сбила дрон ВСУ в своем воздушном пространстве. Речь об Эстонии, куда уже не раз с территории Украины залетали беспилотники. И это не единственная страна Балтии, которая сегодня оказалась втянута в переполох с дронами. Где еще было неспокойно, знает корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Прибалтийское небо закрывается, это больше не «пролетный двор» для всего, что смастерили кустари Незалежной. Это 19 мая войдет в историю НАТО: страна-участница альянса впервые сбила дрон своих же прокси. Ударный беспилотник украинской сборки уничтожили в районе озера с труднопроизносимым эстонским названием Выртсъярв — и Таллинн гордо объявил, что смог сделать это самостоятельно.

«Важно также отметить, что визуальная идентификация проводилась до начала стрельбы — время суток и погода сыграли свою роль. Беспилотник был сбит первой же ракетой. Поиски в этом районе все еще продолжаются», — заявил командующий ВВС Эстонии Рииво Валге.

Эстонцы впервые сами сбили дрон. Правда, тут же рассказали правду: их вклад в общую победу — это всего лишь «ведение цели» с помощью РЛС. А сбили чужака румынские F-16 — да еще с литовской базы в Шяуляе. Но главное, на чем настаивает чиновник, — это полученные от Киева извинения за вторжение в воздушное пространство Эстонии.

«Я подтверждаю еще раз — я напрямую пообщался с министром иностранных дел Украины сразу после этого инцидента, и Эстония не давала разрешения на использование своей территории никому, кроме союзников. И мы также не запрашивали у украинской стороны такое разрешение. Министр иностранных дел Украины в ходе нашего контакта принес извинения за то, что произошел такого рода инцидент, но в то же время выразил удовлетворение, что мы сумели сбить этот беспилотник», — отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Звучит как очередная издевка со стороны Киева.

27 марта тот же Ханно Певкур горячо заявлял, что Эстония никогда не будет перехватывать украинские беспилотники в своем небе, чтобы — далее звучит совсем абсурдно — «не повышать риск эскалации и не давать повод России заявить, что Эстония вступила в войну». Затем в Таллине уверяли: нет технических средств, чтобы сбивать украинских «Лютых».

Теперь, оказывается, есть. Как только в соседней Латвии украинские дроны «сбили» правительство Эвики Силиня — оно слетело с постов — политики у соседей призадумались.

«Сегодня 19 мая и опять украинские дроны. Вот она цель: приучить людей к войне и угрозам. А вот теперь подумайте: почему министры разбежались и почему правительство, по сути, слило само себя? Может, они чего-то боятся?» — спросила председатель партии «Стабильность» Светлана Чулкова.

Эффект от этого испуга латышей — политический кризис, который категорически не хотят повторять соседи — Эстония и Литва. И дело не только в политике. Военные угрозы нарастают — это прибалтам громко подсказывают даже из Швейцарии.

«Безрассудная беспечность, с которой все это просто оставляют на самотек, уже вызывает тревогу. То же самое касается поставок из Польши и других стран ЕС на Украину. Неужели все полагаются на то, что русские ничего не предпримут? Неужели они недооценивают русских?» — поинтересовался экс-представитель Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель.

До прибалтов, наконец, дошло. Но не до всех. Вильнюс выбивается из общего ряда: в интервью тем же швейцарским медиа глава литовского МИД Кестутис Будрис призвал готовить атаки НАТО на Калининград. Так литовцы решают сразу две задачи: показывают Киеву и союзникам по альянсу, что они, как всегда, в авангарде. Заодно, бросают в очередной раз вызов Москве — в надежде, что хоть на этот раз их кто-то услышит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.