В MAX внедрили новый способ защиты учетной записи на Госуслугах

Пользователи мессенджера MAX теперь могут защитить свои аккаунты на портале Госуслуги через одноразовый код. Об этом сообщили в Минцифры РФ на своем сайте.

«Сегодня появился еще один вариант (авторизации на Госуслугах— Прим. Ред.) — мессенджер MAX. В него придет одноразовый код (OTP-код)», — говорится в инструкции, приведенной на сайте.

Сервис разрабатывался по закону о национальном мессенджере, уточняют в ведомстве. Пока что он доступен в тестовом режиме, но в скором времени им смогут воспользоваться все пользователи Госуслуг.

Новый способ поможет защитить аккаунт от мошенников и не требует установки других приложений. Чтобы выявить подозрительную активность, чат-бот перед получением оповещения задаст вопросы. Если опасность будет обнаружена, то код выслан не будет.

Подробная инструкция по подключению данной функции приводится на сайте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в MAX зарегистрировались 18 миллионов пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.