В MAX внедрили новый способ защиты учетной записи на Госуслугах

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 62 0

Данная функция поможет в борьбе с мошенниками.

Одноразовый код от Госуслуг теперь можно получать в мессенджере МАХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пользователи мессенджера MAX теперь могут защитить свои аккаунты на портале Госуслуги через одноразовый код. Об этом сообщили в Минцифры РФ на своем сайте.

«Сегодня появился еще один вариант (авторизации на Госуслугах— Прим. Ред.) — мессенджер MAX. В него придет одноразовый код (OTP-код)», — говорится в инструкции, приведенной на сайте.

Сервис разрабатывался по закону о национальном мессенджере, уточняют в ведомстве. Пока что  он доступен в тестовом режиме, но в скором времени им смогут воспользоваться все пользователи Госуслуг.

Новый способ поможет защитить аккаунт от мошенников и не требует установки других приложений. Чтобы выявить подозрительную активность, чат-бот перед получением оповещения задаст вопросы. Если опасность будет обнаружена, то код выслан не будет.

Подробная инструкция по подключению данной функции приводится на сайте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в MAX зарегистрировались 18 миллионов пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс