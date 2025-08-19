В MAX зарегистрировались 18 миллионов пользователей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Активнее всего отечественное приложение устанавливают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В MAX уже зарегистрировались 18 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Активнее всех отечественное приложение устанавливают жители крупных городов. В пятерку лидеров входят: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. С момента запуска MAX пользователи отправили свыше 200 миллионов сообщений, а также совершили более 30 миллионов звонков.

Чуть больше месяца назад — 14 июля — сервис приступил к тестированию новостных каналов. Сейчас в улучшении приложения принимают участие больше 300 авторов. Там можно найти, например, дизайнера Артемия Лебедева, информационное агентство РИА Новости, телеканал RT и другие.

Недавно к MAX присоединились популярные блогеры. Среди них — Валя Карнавал и Влад Бумага. По данным пресс-службы сервиса, на мобильную операционную систему Android приходится 73% скачиваний, на iOS — 26% и 1% — на версии для ПК.

Ранее 5-tv.ru писал, что MAX возглавил рейтинги App Store и Google Play.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

