Путин и врио главы ЕАО Костюк обсудили проект поддержки ветеранов СВО «Доблесть Хигана»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 46 0

Во время встречи также обсуждались социально‑экономические вопросы региона.

Путин и врио главы ЕАО Костюк обсудили проект поддержки ветеранов СВО «Доблесть Хигана»

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин и врио главы ЕАО Костюк обсудили проект поддержки ветеранов СВО

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора ЕАО Мария Костюк 20 августа в Кремле обсудили региональный проект поддержки участников и ветеранов спецоперации «Доблесть Хингана».

Проект «Доблесть Хингана» является частью кадровой платформы «Время героев» и охватывает участников и ветеранов спецоперации. Название отсылает к Малому Хинганскому хребту, который, по словам Костюк, считается героической территорией. Первый образовательный модуль проекта уже реализован совместно с Президентской академией.

Кроме поддержки ветеранов, во время встречи обсуждались социально‑экономические вопросы Еврейской автономной области: ремонт и строительство школ и детских садов, создание кластеров в системе среднего профессионального образования, развитие сельского хозяйства, подготовка и привлечение медицинских кадров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Залужный готовится баллотироваться на пост президента Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс