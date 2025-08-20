Это не слухи: Залужный готовится баллотироваться на пост президента Украины
По информации журналистки Кэти Ливингстон, нынешний украинский посол Киева в Великобритании открыл свой штаб в Лондоне.
Экс-главком ВСУ Залужный, похоже, активно готовится занять пост президента Украины.
О том, что нынешний посол Киева в Великобритании открыл свой штаб в Лондоне, сообщает американская журналистка Кэти Ливингстон. И подчеркивает, что это вовсе не слухи.
Уже назначен глава предвыборного штаба. А на руководящие позиции взяли видных журналистов, депутатов. И похоже, британские спецслужбы. Газета Independent пишет, что после остановки конфликта Лондон намеревается помочь в проведении выборов на Украине. Избирательные комиссии двух стран даже подписали соглашение о сотрудничестве. Британия будет отвечать за голосование за границей, регулировать финансы и обеспечивать безопасность. Нетрудно догадаться, что якобы от российского вмешательства.
