Лавров: палестино-израильские переговоры нужно возобновить

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Россия выступает за скорейшее восстановление мира на Ближнем Востоке.

Фото, видео: Reuters/Dawoud Abu Alkas; 5-tv.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 августа выразил серьезную озабоченность ухудшением ситуации в секторе Газа и на Западном берегу, подчеркнув, что первоочередной задачей является предотвращение гуманитарной катастрофы и устранение острых гуманитарных проблем.

По его словам, следующие шаги должны включать меры по деэскалации и скорейшее возобновление переговоров по текущим вопросам, объявлению перемирия, освобождению заложников и палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Лавров также заявил, что диалог должен перейти к обсуждению окончательного статуса палестинских территорий в соответствии с резолюциями ООН о создании палестинского государства.

Он напомнил о регулярной российской помощи палестинцам, включая поставку 30 тысяч тонн пшеницы в июне, и отметил трудности с доставкой гуманитарной помощи на палестинские территории.

Ранее министр обороны Исраэль Кац объявил об утверждении плана «Колесницы Гидеона — 2» по операции в Газе, которую, по данным израильских СМИ, могут поддержать до 130 тыс. резервистов и которая, по прогнозам, рассчитана до 2026 года. Это усиливает международную обеспокоенность по поводу дальнейшей эскалации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин обсудил с Эрдоганом итоги российско‑американской встречи.

