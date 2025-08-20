Путин обсудил с Эрдоганом итоги российско‑американской встречи

Президенты России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 августа по телефону обсудили итоги российско‑американских контактов и последнее развитие ситуации вокруг Украины.

По данным Кремля, в разговоре Владимир Путин высказал свою оценку прошедшей в Анкоридже российско‑американской встречи и с удовлетворением отметил содействие Турции в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Лидеры также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, подтвердив важность поддержания диалога на высоком уровне для координации позиций по региональным и международным темам.

Накануне, 19 августа, Путин по телефону сообщал о результатах российских контактов наследному принцу и председателю Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. В этой беседе стороны обсудили двустороннее торгово‑экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также высоко оценили совместную работу в формате «ОПЕК+» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка.

