«Барби-лобстер» и «Патрик»: новых морских жителей обнаружили в Аргентине

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран

Исследования впервые проводились в каньоне Мар-Дель-Плата.

+«Барби-лобстер» и «Патрик»: новых морских жителей обнаружили в Аргентине

Фото: 5-tv.ru

Новых представителей фауны обнаружили в подводном каньоне в Аргентине

Более 40 новых представителей морской фауны обнаружил в каньоне Мар-Дель-Плата близ Аргентины, исследования там проводились впервые, пишет IFL Science.

В каньоне глубиной 3,5 тысячи метров, это в два раза глубже американского Гранд-каньона, работали с помощью дистанционного управляемого аппарат ROV SuBastian. Прямая трансляция экспедиции собрала почти четыре миллиона просмотров.

В Мар-Дель-Плата были обнаружены розовые «барби-лобстеры», а также морская звезда, очень похожая на персонажа мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Патрика.

Полученные в результате исследований данные помогут лучше изучить сложнейшую экосистему и принять меры по ее охране. Ученым предстоит досконально проверить обнаруженных животных и выявить, были ли они известны ранее.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Норвегии обнаружили природный архив с останками белых медведей. Находка содержит уникальные свидетельства о животных ледниковой эпохи и изменениях климата в Арктике.

