Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине

Если в мире сейчас все чаще говорят о переговорах и сотрудничестве, то Евросоюз на этом фоне выглядит белой вороной. Там нарастает истерика о военной поддержке киевского режима. «Коалиция желающих» разошлась настолько, что грозит натовским контингентом на Украине. Чтобы как-то оправдывать свою риторику, придумывают новые истории о злой России. Особенно в этом преуспел Макрон. Зеленский покорно кивает. У европейских хозяев он на коротком поводке. О политической нечистоплотности ЕС расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Парадоксальная ситуация: прочного мира для Украины хотят все, кроме самой Украины и европейцев. Вот, что ответил министр иностранных дел РФ на вопрос «Известий» о продолжении переговорного процесса.

«Наши переговорщики предложили создать три рабочие группы для того, чтобы более конкретно рассматривать пункты повестки дня, группы по военным, гуманитарным и политическим вопросам. Вот до сих пор пока от Украины ответа не последовало, но по итогам разговора телефонного позавчера с президентом Трампом, наш президент внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций», — рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

О договороспособности русских заявляет и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Рассказывает о закулисье переговоров на Аляске:

«Мы действительно добились прогресса в понимании того, как можно прийти к мирному соглашению. Перемирие очень легко нарушить. В нем нет всех необходимых составляющих. Мирное соглашение — совсем другое, оно более устойчивое. И на этой встрече в Аляске президент начал ощущать, что многие предварительные условия для мирного договора уже согласованы», — отметил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

То есть, никакого прекращения огня до переговоров. Иначе во время паузы Киев сможет перегруппироваться и восстановить силы. Вместо этого нужен устойчивый мир. Как раз то, о чем говорит на протяжении многих месяцев Москва. Здесь позиции Кремля и Белого дома — схожи.

Европейские лидеры все это вежливо слушали в Вашингтоне от Трампа лично, но теперь пошли трактовки. Максимально оригинально воспринята идея о гарантиях безопасности.

Президент Франции уверен, что это карт-бланш для введения войск НАТО на территорию Украины, даже обозначил потенциальный состав контингента: Франция, Британия, Германия, Турция. Чтобы оправдать все это — новая порция баек об агрессивной России.

«Это хищник. Людоед на нашем пороге. Я не говорю, что с завтрашнего дня Франция подвергнется нападению, но это угроза для европейцев. Не нужно быть наивным», — заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Для французского президента, как и для многих европейских лидеров, демонизация России является единственной возможностью остаться у власти, сплотить элиты. По той же причине так хочется повоевать и Берлину. Судя по опросам журнала Der Spiegel, 73% немцев за отправку войск поближе к России.

«ЕС и НАТО фактически готовятся к войне — это видно по мобилизационным настроениям в Европе. Идея размещения „Корпуса мира“ на территории Украины — предлог для ввода войск НАТО. Украина и ЕС устраивают „спектакль“ на международной арене, чтобы показать США и миру свое стремление к миру», — считает журналист Соня Ван Ден Энде.

В то же время Трамп четко сказал, что американских солдат на Украине не будет, а значит, это чисто европейская проблема. Раз уж там так хотят воевать, Штаты готовы координировать. И зарабатывать. Для Европы придумали еще одну пошлину — теперь на оружие.

«Сейчас мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам. И президент Трамп берет 10% наценку на оружие», — подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

В реальности мир не нужен ни европейским элитам, которые за счет образа врага в лице России держатся у руля, ни Зеленскому, по той же причине. Впрочем, если он совсем отобьется от рук, вот ему сигнал, переданный, как это принято на Западе, через публикацию в прессе. Британцы уже натаскивают бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне, в качестве кандидата в президенты.

«Посол Украины в Великобритании, генерал Валерий Залужный втайне готовится баллотироваться в президенты в открытую оппозицию Зеленскому», — написала в соцсетях американская журналистка Кэти Ливингстон.

У России никаких иллюзий по поводу политической чистоплотности европейцев нет.

«Наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. Я уверен, что на Западе, прежде всего, в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы без обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия, это путь в никуда», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Тем более верить на слово европейцам уже никто не будет. Брюссель прямо заявляет, что будут новые санкции против России вне зависимости от мирных соглашений с Украиной. Вооружать ВСУ тоже продолжат вопреки здравому смыслу.

