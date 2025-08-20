Ракова рассказала о росте популярности мобильной электронной медкарты

За год популярность мобильной версии электронной медкарты (ЭМК) в приложении «ЕМИАС.ИНФО» выросла в полтора раза. Ей сейчас пользуются почти 6 млн москвичей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все больше жителей столицы выбирают удобный и быстрый доступ к своим медицинским данным прямо со смартфона», — рассказала Ракова, отметив, что сегодня ЭМК ежедневно пользуются 300 тыс. человек.

Через приложение можно записаться на прием к врачу, в нем можно посмотреть результаты анализов, КТ, МРТ и других исследований, протоколы осмотров, назначения врачей, рецепты. «Кроме того, с помощью мобильной версии удобнее следить за своим здоровьем. В электронную медкарту можно добавлять свои показатели артериального давления, пульса, температуры, уровня сахара и другие важные параметры, в том числе с помощью фото и голосового ввода», — констатировала заммэра.

Москвичи получили доступ к электронным медкартам пять лет назад. Горожане уже загрузили в них более 4,8 млн медицинских документов, 2,3 млн человек заполнили анкеты анамнеза жизни, а в «Дневник здоровья» уже внесено свыше 330 млн записей — от артериального давления и пульса до температуры тела, уровня глюкозы и приступов стенокардии. Эти данные помогают жителям столицы следить за своим самочувствием в цифровом формате, а врачам — учитывать актуальную информацию при назначении лечения. Недавно у пользователей появилась возможность вносить в ЭМК данные о пульсе и артериальном давлении с помощью ИИ-ассистента.

Пользоваться электронной медицинской картой могут все жители Москвы старше 15 лет, имеющие полис обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.

