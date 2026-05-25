О террористических атаках Киева узнает весь мир. Последствия удара по общежитию в Старобельске показали иностранным журналистам. Более 50 репортеров, в числе которых немало европейцев, приехали на место теракта. Они увидели последствия украинской атаки, разрушенные здания, а также обломки беспилотников. Часть из которых произведена на Западе.

Киевский режим тем временем продолжает распространять лживые и циничные заявления. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев все покажет.

Вот журналисты из 19 стран мира. Всего 50 человек сейчас прибыли на место трагедии. И вот здесь, буквально в двух шагах от общежития, которое разбомбили украинские боевики, они начинают работать. И своими глазами могут увидеть то, что здесь произошло.

И уже сегодня репортажи о том, как украинские боевики убивали детей в Старобельске, увидят в Китае, Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Испании, Ирландии.

Никаких запретов. Все максимально открыто. Иностранные репортеры смогли пройти практически везде и понять, что здесь произошла трагедия, и что горе пришло в десятки семей.

«Разрушенный колледж, разрушенные общежития. У меня нет слов. Картинка сама за себя говорит», — рассказал журналист телеканала «Аль Арабия» Раид Аль Акбар.

Из Италии — представители сразу нескольких изданий. Корреспондент телекомпании RAI Катерина Долио осмотрела последствия атаки внутри здания.

«Нам предложили приехать сюда, и мы приехали, чтобы увидеть все своими глазами, познакомиться с людьми и записать их свидетельства», — сказала корреспондент RAI Катерина Долио.

Их здесь предостаточно. Ни военных, ни оружия, ни боеприпасов в колледже никогда не было. Только учебники, парты и классное расписание. В этом смогли убедиться все журналисты.

«Комната, игрушки. Своими глазами все видите. Это ужасно. Ну, кто молчит сейчас? Запад и молчит», — заявил журналист Phoenix TV (Китай) Лу Юйгуан.

И это понятно по реакции BBC и CNN, которые отказались от приглашения. Британцы — без объяснения причин. А CNN заявили, что у них отпуск.

«Если бы они приехали, толку бы не было, потому что они это не покажут», — считает пакистанский журналист Иштеак Хамдани.

Откровенный террор киевского режима и шок от увиденного — почти у всех, кто сегодня приехал в Старобельск.

Больше всего вопросов у наших зарубежных коллег было к спасателю Сергею Звягинцеву. Он подробно рассказал, как вся бригада пыталась спасти заживо погребенных детей. Но украинские боевики мешали им, вновь и вновь обстреливая город.

«До последнего пытались найти, но в связи с тем, что неоднократно звучала авиационная опасность, нам как будто специально не давали это сделать и забирали последний шанс у детей», — рассказал командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев.

Но Киев по-прежнему цинично называет трагедию «пропагандистским шоу», несмотря на доказательства, которые просто невозможно опровергнуть.

До сих пор здесь, на месте трагедии, можно увидеть вот такие детали от украинских беспилотников, где на украинском языке написано «движущаяся часть». И вот такие доказательства с интересом рассматривают западные журналисты.

Следователи и эксперты продолжают изучать детали беспилотников, часть из которых, кстати, произведена в Европе — на родине некоторых корреспондентов, которые сегодня все же приехали сюда, чтобы узнать правду и рассказать о ней всему миру.

И это — та самая неудобная правда, которую так упорно не хочет признавать Запад, предпочитая смотреть в другую сторону и даже не думать о том, что киевский режим ведет войну с детьми.

