Слова Мерца о перемирии едва не спровоцировали скандал в Белом доме

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Европейцы избегали серьезных разногласий с американским лидером.

Слова Мерца о перемирии практически привели к скандалу в Белом доме

Фото: FILIP SINGER/EPA/ТАСС

NYT: Слова Мерца о перемирии практически привели к скандалу в Белом доме

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости перемирия на Украине вызвали в Белом доме обстановку, близкую к скандалу. Об этом сообщили в газете The New York Times.

Мерц заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только в случае прекращения огня. Источники NYT описывают обстановку как «почти скандальную», где между ключевыми фигурами велась жаркая дискуссия.

Мерц настаивал на том, что американский лидер Дональд Трамп обязан принудить стороны к прекращению огня на время переговоров Украины и России. Напряженная реакция администрации президента США была связана во многом с тем, что позиция Штатов и европейских стран на урегулирование конфликта расходится.

Ранее прошел саммит президентов России и США в Анкоридже на Аляске 15 августа. Затем прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа, где канцлер Германии и выступил с заявлением.

