Диана Кулманакова
Президент поздравил работников с 80-летием отрасли.

Путин: атомная промышленность олицетворяет технологическую мощь РФ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

На сегодняшний день атомная промышленность олицетворяет технологическую мощь Российской Федерации. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю 80-летия атомной отрасли РФ написал глава государства Владимир Путин.

«Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации „Росатом“ хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников. Вы эффективно решаете задачи, направленные на внедрение прорывных технологий в ключевые отрасли экономики, реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию атомного ледокольного флота, вносите весомый вклад в освоение космического пространства», — поздравительные слова президента приводятся на сайте Кремля.

Путин также отметил, что создание атомной отрасли в 1945 году стало эпохальным событием в российской истории и торжеством научно-технического прогресса. Помимо этого, достижения в этой сфере определили развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса. А также атомная энергетика способствует обеспечению национальной безопасности и достижению стратегического паритета.

Кроме этого, Путин отметил вклад в атомную промышленность работников, благодаря которым сформировался надежный «ядерный щит» страны.

